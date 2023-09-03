Москва, 3 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Три атаки украинских сил отразили российские подразделения за минувшие сутки у сёл Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщил 3 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что атаковать российские подразделения у Работино и Вербового пытались штурмовые отряды 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Российская авиация и тяжёлые огнемётные системы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ к западу от Вербового.

Потери противника на этом направлении превысили 130 человек, уточнил Конашенков на брифинге.

Кроме того, противник лишился двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей, трёх артиллерийских систем М777, трёх гаубиц М119 американского производства, а также трёх орудий Д-30.

Три украинских полевых склада с боеприпасами уничтожены в окрестностях Новоселовки, Червоной Криницы и Орехова.

Как сообщало ИА Регнум, накануне российские военные отразили четыре атаки противника у сёл Работино и Вербовое. За сутки украинские войска потеряли на запорожском направлении до 115 военнослужащих.