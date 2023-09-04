Донецк, 4 сентября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Украинская армия понесла значительные потери в ходе боевых действий на авдеевском направлении. Об этом 4 сентября рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«На авдеевском направлении отражен ряд атак противника. Живая сила противника, достаточно большое количество уничтожено», — отметил Пушилин.

Также российские военные уничтожили большое количество военной техники украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, Пушилин 28 августа заявил, что российские военные улучшили позиции на авдеевском направлении. Также Вооружённые силы России улучшили позиции в направлении Красногоровки.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин 2 сентября рассказал, что украинские войска в ходе контрнаступления понесли огромные потери, однако не смогли достичь успехов и сумели войти только в полуразрушенные населённые пункты в серой зоне, где нельзя закрепиться. По его словам, российские войска продолжают продвижение в ДНР (на авдеевском направлении) и Харьковской области (на купянском).