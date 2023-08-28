Москва, 28 августа, 2023, 10:32 — ИА Регнум. На авдеевском направлении российские подразделения улучшили позиции. Об этом 28 августа сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

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«Авдеевское направление — наши подразделения имели определённый успех. Расширили серую зону, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки», — сказал Пушилин.

Он добавил, что украинские войска понесли серьёзные потери в живой силе.

По словам Пушилина, на южнодонецком направлении ВСУ пытаются обойти с восточной стороны населённый пункт Урожайное. Он подчеркнул, что противнику не удалось добиться поставленных задач, все его попытки были пресечены.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская армия уничтожила на южнодонецком направлении до 200 военных ВСУ, танк, самоходные гаубицы Paladin и Krab, а также две гаубицы. На донецком направлении украинская армия потеряла до 225 военнослужащих, три бронемашины, два автомобиля и четыре гаубицы.