Москва, 31 августа, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Вектор распада Украины виден отчётливо, с таким количеством бросающих своё государство граждан киевскому режиму скоро будет некем воевать. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что, согласно переписи населения, в 2001 году на Украине проживало порядка 48,5 млн человек, многие из которых трудились за границей, а дома имели лишь регистрацию, в 2014-м году в состав России вернулся Крым, также отделился Донбасс.

Медведев отметил, что, согласно данным «Украинского института будущего», в начале февраля 2022 года численность постоянного населения Украины составляла 37,6 млн человек.

Зампредседателя Совета безопасности России обратил внимание на то, что главной проблемой Украины в настоящее время является непрекращающийся отток населения за пределы страны и это признают сами украинские службы, а также Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно данным этого Управления, после 24 февраля 2022 года на территории европейских стран проживают 8,6 млн граждан Украины, в том числе 2,869 млн человек находятся в России.

Медведев отметил, что на начало февраля 2022 года на территории России уже находились на учёбе либо по работе 1,9 млн граждан Украины, по данным российских правоохранительных органов, после 24 февраля 2022 года с территории Украины в Россию прибыли свыше 5,2 млн человек.

«То есть в сумме у нас сейчас живут до 7,1 млн оттуда. ООНовские клерки умышленно не разглядели дополнительно выехавших 4,2 млн украинцев, для которых Великая Россия — историческая Родина», — написал Медведев.

Он уточнил, что, согласно данным военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей, статистических служб ЛНР и ДНР, после 24 февраля 2022 года в этих регионах проживают 5,1 млн человек, эти территории неподконтрольны Киеву, в его статистике не учитываются.

Медведев отметил, что в результате к 2022 году на Украине остались уже упомянутые чуть более 37 млн человек и половина только числится на бумаге.

Зампредседателя Совета безопасности России добавил, что на самом деле, когда идёт подсчёт сегодняшнего населения неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов, то получаются совсем грустные цифры.

«А именно — численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны — уже 17,9 млн. По сути, половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века», — отметил он, добавив, что верится с трудом в то, что кто-то из граждан Украины может вернуться.

По его словам, вектор распада Украины виден отчётливо.

«С таким количеством бросающих своё государство граждан киевскому режиму и его «Украине» скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать», — обратил внимание Медведев, добавив, что в связи с этим самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404 — код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена.

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