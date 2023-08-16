Вашингтон, 16 августа, 2023, 11:14 — ИА Регнум. США обеспокоило размещение Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» на атомные подводные лодки типа «Ясень». Об этом 16 августа пишет американское издание The Hill.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Запуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон»

Отмечается, что для союзников США большую угрозу представляет размещение гиперзвуковых ракет, которые движутся со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, и способны маневрировать в воздухе.

В материале также говорится, что Россия и Китай намного опережают США в развёртывании вооружений, в частности гиперзвуковых ракет, и Вашингтон пытается догнать Москву и Пекин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, японская газета «Иомиури» написала, что в ближайшие десять лет Япония и США хотят разработать новую противоракету, способную перехватывать гиперзвуковое оружие, которое создаётся либо уже есть на вооружении у России, Китая и КНДР.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что гиперзвуковые системы «Циркон» способны надежно защитить безопасность России. Глава государства подчеркнул, что аналогов российской ракете нет ни у одной из стран мира.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость наращивания поставок гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» из-за стремления НАТО нарастить свой военный потенциал у российских границ. Также глава Минобороны призвал продолжить работу над другими перспективными образцами вооружений.