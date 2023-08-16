В США заявили об угрозе от российских гиперзвуковых ракет
The Hill: российские гиперзвуковые ракеты на атомных подводных лодках угрожают Западу
Вашингтон, 16 августа, 2023, 11:14 — ИА Регнум. США обеспокоило размещение Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» на атомные подводные лодки типа «Ясень». Об этом 16 августа пишет американское издание The Hill.
Отмечается, что для союзников США большую угрозу представляет размещение гиперзвуковых ракет, которые движутся со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, и способны маневрировать в воздухе.
В материале также говорится, что Россия и Китай намного опережают США в развёртывании вооружений, в частности гиперзвуковых ракет, и Вашингтон пытается догнать Москву и Пекин.
Как ранее сообщало ИА Регнум, японская газета «Иомиури» написала, что в ближайшие десять лет Япония и США хотят разработать новую противоракету, способную перехватывать гиперзвуковое оружие, которое создаётся либо уже есть на вооружении у России, Китая и КНДР.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что гиперзвуковые системы «Циркон» способны надежно защитить безопасность России. Глава государства подчеркнул, что аналогов российской ракете нет ни у одной из стран мира.
До этого министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость наращивания поставок гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» из-за стремления НАТО нарастить свой военный потенциал у российских границ. Также глава Минобороны призвал продолжить работу над другими перспективными образцами вооружений.