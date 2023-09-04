Москва, 4 сентября, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Воздушные гавани Внуково, Домодедово и Шереметьево приостановили авиасообщение в ночь на 4 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Alexbuirds В аэропорту

По состоянию на 02:22 мск в московском аэропорту Домодедово задержали 11 рейсов, четыре отменили. Во Внуково отменили и задержали по четыре рейса соответственно. Отправка ещё восьми рейсов задерживается в Шереметьево.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября в аэропорту Внуково временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов действовали с 05:37 мск. В 06:57 были разрешены вылеты, а в 07:28 — сняты все ограничения на полёты. Ограничения вводились по независящим от аэропорта причинам. В целях обеспечения безопасности часть рейсов перенаправили в другие авиагавани Московского авиационного узла.

В Домодедово и Шереметьево также отменяли и задерживали несколько авиаресов. В подмосковном аэропорту Жуковский изменений в графике вылетов и прибытий авиарейсов не было.