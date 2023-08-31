Москва, 1 сентября, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов задержано и более 20 отменено в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Это следует из данных, опубликованных 1 сентября сервисом «Яндекс. Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

По состоянию на 01:55 мск в аэропорту Внуково десять рейсов задержано, шесть отменено. В аэропорту Домодедово задержано тоже десять авиарейсов, 14 отменено. В аэропорту Шереметьево задержано три рейса, и ещё три отменено.

В подмосковном аэропорту Жуковский изменений в графике вылетов и прибытий авиарейсов нет.

Причины задержек и отмен авиарейсов не уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 150 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Московского авиаузла 31 августа из-за ограничений полётов.

В Росавиации утром 31 августа предупредили об ограничении полётов во Внуково, Домодедово и Жуковском в целях обеспечения безопасности. На запасные аэродромы в Шереметьево, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Ярославль и Нижний Новгород были перенаправлены 45 самолётов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 31 августа сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего по направлению к Москве. Информацию подтвердили в Минобороны РФ с уточнением, что БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО над территорией Воскресенского района Московской области.