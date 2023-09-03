Гавр, Франция, 3 сентября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Гавр» одержал победу над «Лорьяном» в матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Алексей Даничев/РИА Новости Далер Кузяев

На 53-й минуте российский полузащитник Далер Кузяев открыл счёт. На 70-й минуте нападающий «Гавра» Набиль Алиуи удвоил преимущество своей команды, а 96-й минуте полузащитник Нолан Мбемба установил окончательный счёт.

Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 88-й минуте.

«Гавр» набрал пять очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, обойдя «Лорьян» по дополнительным показателям.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Кузяев забил свой второй гол в чемпионате Франции. 20 августа он записал на свой счёт дебютный гол за новый клуб, отличившись точным ударом в дальнюю «девятку» с линии штрафной площади.

В середине июля Кузяев, ранее выступавший в санкт-петербургском «Зените», перешёл в «Гавр». 30-летний футболист подписал с клубом двухлетний контракт.