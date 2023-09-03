Париж, 3 сентября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Российский полузащитник Далер Кузяев, перешедший во французский «Гавр», открыл счёт в домашнем матче чемпионата Франции по футболу против «Лорьяна». Он забил гол на 53-й минуте.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Далер Кузяев

Это его второй мяч в составе «Гавра». Футболист проводит четвёртый матч в новой команде.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа Кузяев забил свой дебютный гол за новый клуб в матче второго тура чемпионата Франции между «Гавром» и «Брестом». Он отличился на 52-й минуте точным ударом в дальнюю «девятку» с линии штрафной площади. Футболист вышел в стартовом составе команды во втором туре подряд. Однако его гол не спас команду от поражения, «Брест» победил со счётом 2:1.

В середине июля Кузяев, ранее выступавший в санкт-петербургском «Зените», перешёл в «Гавр». 30-летний футболист подписал с клубом двухлетний контракт. Кузяев играл за «Зенит» с лета 2017 года. В сезоне 2022/23 он сыграл в 35 матчах в разных турнирах, забив пять голов и отдав семь голевых передач.