Гавр, Франция, 12 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Российский полузащитник Далер Кузяев, ране выступавший в санкт-петербургском футбольном клубе «Зенит», перешёл во французскую команду «Гавр». Об этом 12 июля сообщила пресс-служба французского клуба.

Александр Вильф/РИА Новости Далер Кузяев

Соглашение «Гавра» с 30-летним российским спортсменом рассчитано на два года.

Кузяев играл за «Зенит» с лета 2017 года и действие его контракта с петербургской командой закончилось 30 июля текущего года. В завершившемся сезоне полузащитник сыграл в 35 матчах в разных турнирах, отличившись в них пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. В составе «Зенита» игрок пять раз стал чемпионом России, дважды выиграл суперкубок и один раз — кубок страны.

За национальную российскую сборную футболист сыграл в 46 матчах, забив в них два гола и отдав семь результативных передач. При этом в пяти встречах на чемпионате мира 2018 года в России не записал на свой счёт никаких результативных действий.

Команда «Гавр» по итогам прошлого сезона стала победительницей второго по силе дивизиона чемпионата Франции, что позволило ей выйти в высшую лигу национального первенства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход полузащитника Хесуса Медины в «Спартак». Он уточнил, что легионера не трогают взаимоотношения двух московских команд.

До этого, в июне, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перешёл в мадридскую команду «Реал». При этом клубы не стали уточнять сумму трансфера игрока.