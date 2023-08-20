Гавр, Франция, 20 августа, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Российский полузащитник Далер Кузяев, перешедший во французский «Гавр», забил свой дебютный гол за новый клуб. Матч второго тура чемпионата Франции между «Гавром» и «Брестом» прошёл 20 августа.

Александр Вильф/РИА Новости Далер Кузяев

Кузяев отличился на 52-й минуте точным ударом в дальнюю «девятку» с линии штрафной площади. Он вышел в стартовом составе команды во втором туре подряд.

Однако его гол не спас команду от поражения, «Брест» победил со счётом 2:1.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля Кузяев, ранее выступавший в санкт-петербургском «Зените», перешёл в «Гавр». 30-летний футболист подписал с клубом двухлетний контракт.

Кузяев играл за «Зенит» с лета 2017 года. В сезоне 2022/23 он сыграл в 35 матчах в разных турнирах, забив пять голов и отдав семь голевых передач.