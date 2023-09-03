Лондон, 3 сентября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Недовольство масштабной коррупцией среди чиновников и депутатов переросло в самое крупное внутриполитическое событие на Украине, пишет британская газета The Times.

Так, отмечается в материале, украинские депутаты находятся под пристальным вниманием, они стараются не выходить на улицу в дорогой одежде, а также не размещают в соцсетях фотографии с поездок по дипломатическим миссиям, опасаясь негативной реакции со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Недовольство коррупцией переросло, пожалуй, в самое крупное внутриполитическое событие», — отмечают авторы The Times. По их мнению, разница между политиками и гражданскими на Украине сильно обострилась после начала спецоперации России.

Как передавало ИА Регнум, Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции предложило выплачивать украинцам проценты от взяток за доносы о коррупции. Планируется, что в сентябре в стране заработает портал, где можно будет анонимно сообщить о таких случаях.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин ранее заявлял, что киевские власти создают видимость борьбы с коррупцией, чтобы скрыть реальную природу украинской государственности. Как выразился эксперт, Украина осталась в феодальном прошлом, в котором «княжение означало кормление». Мухин пояснил, что любой украинский чиновник, занимая должность, просто «кормится», используя служебное положение.

Позднее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос обвинил президента Украины в том, что тот отмывает деньги, а не спасает украинскую армию. По утверждению Кривоноса, ВСУ не снабжены необходимыми вещами для боевых действий только потому, что Украина страдает от коррупции в оборонной сфере.