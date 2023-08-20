Харьков, Украина, 20 августа, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос обвинил президента Украины Владимира Зеленского, который анонсировал укрепление обороны на харьковском направлении, в том, что тот отмывает денег, а не спасает украинскую армию.

ThePresidentialOfficeOfUkraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Об этом Кривонос заявил 20 августа в эфире NEWSROOM.

«Какую бы стену мы не возводили, всё равно найдётся оружие, которое сможет её пробить. Это ещё один факт в подтверждение того, что Зеленский крадёт деньги», — поделился мнением военный.

Он утверждает, что ВСУ не снабжены необходимым для ведения боевые действий, потому что Украина страдает от коррупции в оборонной сфере. Кроме того, по его словам, безопасность всей страны находится под угрозой из-за отсутствия эффективных систем ПВО.

Кривонос также добавил, что власти готовы пойти на всё, чтобы обмануть народ, и только пытаются делать вид, что у военных всё хорошо.

Как передавало ИА Регнум, украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области. Ранее об эвакуации из Купянского района сообщал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Такое решение местные власти приняли на фоне активного продвижения российских военных на этом направлении. По его словам, всего с 9 августа из этого района вывезли 204 человека, из них 71 ребёнок.

Ранее американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times отметил, что российские войска быстро продвигаются на харьковском направлении и в скором времени могут освободить Купянск. Это ключевой железнодорожный узел, необходимый Киеву для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке Украины, напомнил журналист и отметил, что ВСУ бросают в бой огромные ресурсы, но не могут остановить ВС РФ.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что скоро Купянск, а следом и Харьков, будут освобождены. Уже осенью Украина, вероятно, потерпит стратегическое поражение — об этом, считает американский военный, говорят огромные потери среди живой силы ВСУ, восполнить которые вряд ли получится.