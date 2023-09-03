Вашингтон, 3 сентября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым уже привело к «ужасным» человеческим жертвам и другим тяжёлым последствиям. Такое мнение на сложившуюся ситуацию озвучили авторы издания Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как говорится в материале, украинская армия пока далека от возможности вернуть полуостров и, вероятнее всего, никогда не сможет этого сделать. «Результатом станет длительная война на истощение, которая приведет к победе России», — сказано в статье.

Боле того, журналисты издания отмечают, что ВСУ, «истощённые и обескровленные годами неудачных наступлений», в конечном итоге падут жертвой российской контратаки, а это приведёт к ещё большим территориальным потерям Киева.

Автор публикации рекомендует «друзьям» Украины задуматься о последствиях бесконечной войны с ядерной державой.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский лидер заявлял, что мирные переговоры по Украине возможны, если президент России Владимир Путин отступит к границам 1991 года, в которые, по его мнению, входят и Донбасс, и Крым. Существующие границы он назвал «не нашими».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мнение на Западе о том, что ситуация на Украине завершится переговорами, но сначала Россию надо победить, шизофренической позицией.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.