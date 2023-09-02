Донецк, 2 сентября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили на южнодонецком направлении свыше 100 военнослужащих ВСУ и склад с боеприпасами. Об этом 2 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» ВС России

Он отметил, что на этом направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ около города Угледара (ДНР).

Конашенков уточнил, что около населённого пункта Камышеваха Запорожской области был уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ.

Уточняется, что потери противника составили более 105-ти украинских бойцов. Кроме этого было уничтожено шесть автомобилей, четыре танка, три боевые машины пехоты, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», две гаубицы Д-30 и Д-20.

Как передавало ИА Регнум, потери Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении за неделю составили до 1025 военных. На этом направлении наиболее ожесточенные бои велись южнее Старомайорского в ДНР, все наступательные планы противника были сорваны. Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки отражены. Кроме того, было уничтожено 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии.