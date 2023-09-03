Москва, 3 сентября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 3 сентября опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ экипажем вертолёта Ка-52.

«Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что видео снято на южнодонецком направлении.

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Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Минобороны опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв» на северском направлении. В военном ведомстве отметили, что интенсивные боевые действия осложняются непростым рельефом местности, линия боевого соприкосновения проходит между двумя холмами. Экипаж танка старается подойти на максимально близкое расстояние к противнику.

Ранее было опубликовано видео работы расчётов РСЗО «Торнадо-С» гвардейской артиллерийской бригады Западного военного округа. Боевая машина благодаря автоматической системе наведения самостоятельно прицеливается. Расчёту остается выполнить пуск и быстро покинуть опасный район.