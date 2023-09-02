Москва, 2 сентября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 2 сентября опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв» на северском направлении.

РИА Новости

«Танкисты на Т-90М «Прорыв» поддерживают тульских десантников плотным огнём», — говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивные боевые действия на этом направлении осложняются непростым рельефом местности, линия боевого соприкосновения проходит между двумя холмами. Экипаж танка старается подойти на максимально близкое расстояние к противнику.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3830542" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны опубликовало видео работы расчётов реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» гвардейской артиллерийской бригады Западного военного округа. Отмечается, что боевая машина благодаря автоматической системе наведения самостоятельно прицеливается. Расчёту остается выполнить пуск и быстро покинуть опасный район.

Ранее военное ведомство опубликовало видео уничтожения огневой позиции расчёта противотанкового орудия МТ-12 ВСУ, который вёл огонь по позициям российских войск.