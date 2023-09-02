Минобороны показало кадры работы расчётов РСЗО «Торнадо-С»
Москва, 2 сентября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 2 сентября опубликовало видео работы расчётов реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» гвардейской артиллерийской бригады Западного военного округа.
«Гвардейцы-артиллеристы оперативно выехали на стартовую позицию и отработали по противнику», — говорится в сообщении.
Отмечается, что боевая машина благодаря автоматической системе наведения самостоятельно прицеливается. Расчёту остается выполнить пуск и быстро покинуть опасный район.
Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Минобороны опубликовало видео уничтожения огневой позиции расчёта противотанкового орудия МТ-12 ВСУ, который вёл огонь по позициям российских войск.
Также военное ведомство опубликовало кадры уничтожения огневой точки украинской армии на южнодонецком направлении. Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 управляемой ракетой уничтожил долговременную огневую точку ВСУ в одноэтажном промышленном здании.