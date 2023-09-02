Москва, 2 сентября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 2 сентября опубликовало видео работы расчётов реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» гвардейской артиллерийской бригады Западного военного округа.

Кадр из видео. Министерство обороны России Работа РСЗО «Торнадо-С»

«Гвардейцы-артиллеристы оперативно выехали на стартовую позицию и отработали по противнику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевая машина благодаря автоматической системе наведения самостоятельно прицеливается. Расчёту остается выполнить пуск и быстро покинуть опасный район.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Минобороны опубликовало видео уничтожения огневой позиции расчёта противотанкового орудия МТ-12 ВСУ, который вёл огонь по позициям российских войск.

Также военное ведомство опубликовало кадры уничтожения огневой точки украинской армии на южнодонецком направлении. Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 управляемой ракетой уничтожил долговременную огневую точку ВСУ в одноэтажном промышленном здании.