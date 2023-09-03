Москва, 3 сентября, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Движение транспорта восстановили после аварии на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщила 3 сентября пресс-служба столичного дептранса.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Движение восстановлено», — уведомило ведомство в 02:17 мск.

Дорожная аварии с участием нескольких автомобилей произошла вечером 2 сентября на внутренней стороне 99-го км МКАД. Движение в районе ДТП значительно затруднилось. автолюбителям выбирали рекомендовали выбирать другие пути объезда.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября на 44-м км МКАД произошла разгерметизация ёмкости с пропаном на АЗС. В целях безопасности провели полную эвакуацию людей. Территорию вокруг места происшествия оцепили.

26 августа на 12-м км МКАД фура на скорости влетела в две столкнувшиеся ранее легковушки. Возникли затруднения в движении по трассе в районе аварии.