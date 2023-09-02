Москва, 2 сентября, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Людей эвакуировали на 44-м км МКАД в Москве из-за разгерметизации ёмкости с пропаном на АЗС, сообщили 2 сентября в экстренных службах.

Иван Шилов ИА Регнум

«На 44-м км МКАД произошла разгерметизация ёмкости с легковоспламеняющимся веществом. В целях безопасности проведена полная эвакуация», — сказал собеседник ТАСС.

По его сведениям, речь идёт об утечке пропана. Территория вокруг места происшествия оцеплена, принимаются меры по ликвидации разгерметизации.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции в пригороде Махачкалы произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительной информации, хранилась селитра. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек, 84 пострадали.

Арендатора помещения и владельца склада Эльдара Насрулаева задержали и отправили в изолятор, 17 августа его этапировали из Дагестана в Москву. Басманный суд Москвы принял решение отправить Насрулаева под стражу до 14 октября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва могло стать нарушение условий хранения пожароопасных агрохимикатов.