Грузовик на скорости снёс две столкнувшиеся на МКАД легковушки
Москва, 26 августа, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трёх автомобилей произошло на 12-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщили 26 августа в Дептрансе.
Кадр из видео
«Движение в районе происшествия затруднено», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как фура на скорости влетела в две столкнувшиеся ранее легковушки.
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
Как сообщало ИА Регнум, 18 июня авария с участием легкового автомобиля и троих лосей произошла на внутренней стороне 32-го километра МКАД.
А 25 июля из-за наезда грузового автомобиля на ограждение перекрыли съезд с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».