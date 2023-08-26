Москва, 26 августа, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трёх автомобилей произошло на 12-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщили 26 августа в Дептрансе.

Кадр из видео

«Движение в районе происшествия затруднено», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как фура на скорости влетела в две столкнувшиеся ранее легковушки.

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На месте работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня авария с участием легкового автомобиля и троих лосей произошла на внутренней стороне 32-го километра МКАД.

А 25 июля из-за наезда грузового автомобиля на ограждение перекрыли съезд с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».