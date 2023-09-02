Москва, 2 сентября, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина получила ответ от Министерства обороны РФ на запрос, касающийся отпусков военнослужащих, мобилизованных на спецоперацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«В настоящее время в Минобороны России выполняется комплекс мероприятий по предоставлению отпусков военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации, с учётом принятого решения об обязательном предоставлении отпусков указанной категории военнослужащих не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учёта времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно», — пояснили в ведомстве.

Копия документа опубликована 2 сентября в Telegram-канале Останиной.

Отмечается, что начальник штаба занимается планированием и предоставлением отпусков с учётом безусловного выполнения стоящих перед воинской частью задач. В штабе составляется график отпусков, корректировать который могут командиры с учётом обстановки в зоне СВО. Получить информацию о ротации военных невозможно, поскольку она засекречена, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин поручил Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО и МВД обеспечить участникам спецоперации не менее 14 дней отпуска раз в шесть месяцев. Необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно время не должно включаться в дни отпуска.

В августе рабочая группа по вопросам специальной военной операции направила президенту России Владимиру Путину шестой доклад, в котором подведены итоги за первое полугодие. В документе говорится, что отработали около 28 тыс. обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решено множество частных вопросов — от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск.