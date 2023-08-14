Москва, 14 августа, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Рабочая группа по вопросам специальной военной операции направила президенту России Владимиру Путину шестой доклад, в котором подведены итоги за первое полугодие. Об этом 14 августа сообщил глава группы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин

«Отработали около 28 тыс. обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных вопросов — от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе обращений подготовлены десятки инициатив, многие из которых стали федеральными законами. Среди них — признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юридическую помощь, создание квот при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки.

Турчак добавил, что группа продолжает работать над такими инициативами, как обеспечение учёта боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт; установление механизма перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.

Также в список разрабатываемых инициатив входит внедрение единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО, включающий бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей в кружки, секции, на продлёнку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа Турчак сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, освобождающий поручителей погибших или тяжело раненых участников спецоперации от обязанностей поручительства по кредитам.

По его данным, сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списываются полностью, но с поручительством по кредиту это не работает — при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на его наследников. Такой подход Турчак считает несправедливым. Он добавил, что и в первом, и во втором случае участник СВО несёт ответственность за неисполнение обязательств. Законопроект призван уравнять эти ситуации.