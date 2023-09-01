Минобороны показало кадры уничтожения расчёта противотанкового орудия ВСУ
Москва, 1 сентября, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 1 сентября опубликовало видео уничтожения расчёта противотанкового орудия ВСУ.
«Уничтожение огневой позиции расчёта противотанкового орудия МТ-12 ВСУ, ведущего огонь по позициям российских войск», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Минобороны России опубликовало кадры уничтожения огневой точки украинской армии на южнодонецком направлении. Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 управляемой ракетой уничтожил долговременную огневую точку ВСУ в одноэтажном промышленном здании.
31 августа Минобороны опубликовало видео, на котором расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 наносят огневые удары по украинским подразделениям, предпринимающим попытки закрепиться в лесопосадках западнее Артёмовска.