Токмак, Запорожская область, 2 сентября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Токмаку Запорожской области, сообщили 2 сентября в администрации региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ориентировочно в 15:00 боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Токмаку. В результате попадания загорелся трансформатор на улице Короленко. На место выехали оперативные службы», — сказано в сообщении.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее 2 сентября ИА Регнум сообщало также об атаке на ещё один город в Запорожской области — Бердянск. Сработала система противовоздушной обороны, цель противника была поражена, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Также 2 сентября сообщалось, что во временно оккупированном Киевом городе Запорожье прозвучало несколько взрывов. Подробности неизвестны.

23 августа ВСУ нанесли ракетный удар по частному жилому дому в Токмаке. Здание было разрушено. Пострадавших не было.

21 августа в Токмаке один мирный житель, сотрудник коммунальных служб, погиб и ещё один получил ранения в результате взрыва неустановленного предмета. Во время загрузки мусора в автомобиль коммунального хозяйства из урны выпал неустановленный предмет, после чего произошел взрыв.