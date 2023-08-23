Токмак, Запорожская область, 23 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 23 августа нанесли ракетный удар по жилому дому в Токмаке в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации Токмакского района.

Иван Шилов ИА Регнум

«Разрушен частный дом на улице Володарского», — говорится в сообщении.

По данным администрации, удар нанесли в 10:48. При обстреле никто не погиб и не пострадал.

ВСУ регулярно обстреливают Токмак, причем удары приходятся по гражданским объектам. 6 августа украинская сторона нанесла удар по хлебозаводу из РСЗО HIMARS. Тогда при обстреле никто не погиб.

27 июля ВСУ трижды обстреляли частный сектор Токмака кассетными боеприпасами. В одном из домов погибла женщина, также один мирный жителй получил ранение.