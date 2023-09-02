Сызрань, Самарская область, 2 сентября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить о результатах проверки по обращению местной жительницы о причинении телесных повреждений 12-летнему мальчику в самарском городе Сызрани, сообщил 2 сентября Информационный центр СК в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Annette Riedl/dpa

В СК уточнили, что к ним обратилась жительница Самарской области и сообщила, что местный депутат причинил серьёзные телесные повреждения её сыну, когда тот выгуливал собаку.

«В СУ СК России по Самарской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Новосибирске мужчина 21 августа избил ребёнка на детской площадке. По данным СМИ, инцидент произошёл на территории левобережной части Советского района Новосибирска. Мужчина применил насилие в отношении несовершеннолетнего сына. Отмечается, что нетрезвый отец решил жёстко наказать сына за то, что тот без спроса уехал на велосипеде на детскую площадку.

17 августа сообщалось, что в подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего мальчика. Ему не понравилось, что во дворе дома шумят дети, он стал ругаться с ними, в какой-то момент напал на подростка и начал его избивать. От серьёзных травм ребёнка спас прохожий.