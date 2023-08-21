Новосибирск, 21 августа, 2023, 10:04 — ИА Регнум. В Новосибирске мужчина избил ребёнка на детской площадке. Информация об этом появилась в социальных сетях. Следователи начали проверку. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Соцсети

По данным местных СМИ, инцидент произошёл на территории левобережной части Советского района Новосибирска. Мужчина применил насилие в отношении несовершеннолетнего сына.

«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что в посёлке Плановом нетрезвый отец решил жёстко наказать сына за то, что он без спроста уехал на велосипеде на детскую площадку. По их словам, мужчина избил мальчика ремнём.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля в Москве женщина отругала и ударила 12-летнего сына за плохо вымытые полы. В полицию о произошедшем сообщил её супруг.

Он рассказал, что мальчик выполнил просьбу помыть полы, однако результат уборки женщину не устроил. Между матерью и сыном произошла словесная перепалка, в ходе которой женщина ударила ребёнка по лицу. От удара у мальчика из носа пошла кровь. Увидев это, отец испугался за сына и позвонил в полицию. Информацию о случившемся передали в отдел по делам несовершеннолетних.

В августе в отношении жительницы Приморского края возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Женщина изрезала двухлетнего сына осколком бутылки. Она намеревалась убить ребёнка, но сделать это ей помешали сотрудники правоохранительных органов.