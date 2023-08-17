Красногорск, 17 августа, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В отношении тренера по боксу, который избил 12-летнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Подмосковье, возбудили уголовное дело. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Кадр из видео

Отмечается, что из видеоролика, а также размещенных публикаций в СМИ следует, что житель Котельников, находясь днём во дворе многоэтажного жилого дома, нанёс удары по голове и телу ребёнка.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. Сейчас стражи порядка разыскивают агрессивного мужчину.

Сестра избитого мальчика на своей странице в социальной сети рассказала о том, что в Подмосковье тренер по боксу напал на её брата. В качестве подтверждения собственных слов она опубликовала видео с камеры наблюдения. Инцидент произошёл 15 августа в микрорайоне Силикат. Тренеру по боксу не понравилось, что во дворе дома шумят дети, он стал ругаться с ними, в какой-то момент напал на 12-летнего мальчика и начал его избивать. От более серьёзных травм ребёнка спас прохожий.

Как передавало ИА Регнум, ингушская полиция заподозрила мать и бабушку в нанесении травм 4-летней девочке из Малгобека. Следователи установили, что травмы ребёнку предположительно причинили её мать и бабушка. Правоохранители отмечают, что семья состоит на профилактическом учёте как неблагополучная. Ребёнку оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в пресс-службе ведомства.