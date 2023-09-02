Пекин, 2 сентября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Пекин поддержит кандидатуру Турции в БРИКС, если Анкара подаст заявку, заявил посол Китая в республике Лю Шаобин в интервью газете Aydinlik.

Иван Шилов ИА Регнум

«Как Китай, мы желаем, чтобы Турция также присоединилась к БРИКС. Мы будем развиваться вместе с развивающимися странами. Мы будем расти вместе», — сказал дипломат.

Турция пока не подавала заявку на вступление в организацию.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа страны — участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли итоговую декларацию по итогам 15-го саммита, проходившего в ЮАР.

В частности, в документе говорится, что в состав БРИКС войдут ещё шесть стран — Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. Их официальное членство в БРИКС начнётся 1 июня 2024 года.

Американские СМИ написали, что расширение БРИКС свидетельствует о желании изменить текущий международный порядок и о провале лидерства США.