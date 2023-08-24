Кейптаун, 24 августа, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Страны — участницы БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам 15-го саммита объединения, которую назвали «Йоханнесбург-2». Об этом 24 августа сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Декларация «Йоханнесбург-2» принята», — сказал он.

Также стало известно, что с 1 июня 2024 года в состав БРИКС войдут ещё шесть стран — Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия.

До этого страны — участницы БРИКС согласовали документ, который устанавливает параметры расширения организации. Ранее за возможность расширения объединения высказались все входящие в него страны.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа, и на него прибыли лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин участвует в саммите по видеосвязи.