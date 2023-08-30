Лондон, 30 августа, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Организация БРИКС с 2024 года, когда начнёт председательствовать Россия, может перейти к установлению нового мирового порядка. Об этом сообщил обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци.

Иван Шилов ИА Регнум

Следующий год окажется «решающим для будущего БРИКС и мира в целом», поскольку в блок официально вступят новые члены, а ежегодное председательство перейдет к России, отмечает обозреватель.

«Страна, по сути, находящаяся в противостоянии с Западом (если к тому времени украинский конфликт не будет разрешен), будет представлять организацию, охватывающую половину человечества», — сказал он.

Если прошедший на прошлой неделе саммит ещё не ознаменовал начало нового миропорядка, то он «обязательно начнётся в следующем году», добавил Фаци. Помимо экономических факторов, БРИКС обладает и серьёзной политической силой, заключил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа страны — участницы БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам 15-го саммита, проходившего в ЮАР.

В частности, в документе говорится, что в состав БРИКС войдут ещё шесть стран — Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. Их официальное членство в БРИКС начнётся 1 июня 2024 года.

Старший научный сотрудник Тихоокеанского исследовательского форума Акхил Рамеш заявил изданию Newsweek, что укрепление БРИКС и то, что США не получили места за столом переговоров на саммите в Йоханнесбурге, свидетельствует о том, что Вашингтон уступает в борьбе за Глобальный Юг.