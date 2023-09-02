Челябинск, 2 сентября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил на 3 сентября штормовое предупреждение из-за прогнозируемого усиления ветра, гроз, ливней и града, сообщили в областном управлении МЧС.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«От Челябинского ЦГМС получено штормовое предупреждение о прогнозируемых опасных погодных явлениях: в ближайший час и в первой половине ночи 3 сентября в отдельных районах области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — сказано в сообщении управления.

В МЧС рекомендовали жителям области планировать свою деятельность с учётом погодных условий.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Южно-Сахалинске в ночь на 1 сентября из-за обильных осадков был введён режим ЧС. В городе развернули пункт временного размещения. Линейки в школах города были перенесены на 4 сентября.

Режим ЧС федерального масштаба был введён и в Приморском крае. Ранее там было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна LAN. Власти оценили причинённый региону стихией ущерб в 7 млрд рублей.

МЧС России дополнительно направило 260 тепловых пушек в подтопленные районы края. В трёх муниципальных образованиях организовали работу лодочных переправ. Вертолёт МЧС доставил жителям отрезанных от сообщения населённых пунктов хлеб, мучные изделия и воду.