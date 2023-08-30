Владивосток, 30 августа, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Учебный год в Приморском крае начнётся на несколько дней позже из-за того, что на регион идёт новый тайфун. Об этом губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он рассказал, что ещё один тайфун ожидается в регионе 5 сентября. Родители и директора школ обратились к властям с просьбой сдвинуть начало учебного года.

Это позволит полноценно подготовиться, пройти все эти сложнейшие этапы, в том числе восстановиться, и потом начать учебный год, пояснил Кожемяко.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа в Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба из-за сильных осадков. Региону причинён ущерб на 7 млрд рублей. Ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна LAN.