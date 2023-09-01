Симферополь, 2 сентября, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Вторую за ночь попытку атаковать Крымский мост с помощью безэкипажного катера предприняли украинские войска. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

ИА REGNUM Крымский мост

Уточняется, что 2 сентября около 02:10 мск украинские власти предприняли новую, вторую за ночь попытку нанести террористический удар по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером.

«Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря», — сказано в сообщении.

Движение по Крымскому мосту приостановлено с 00:00 мск и по настоящий момент.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Минобороны РФ, Киев предпринял атаку с помощью безэкипажного катера по Крымскому мосту. Беспилотник успешно ликвидирован в акватории Чёрного моря.