Симферополь, 2 сентября, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Попытку ВСУ совершить террористическую атаку на Крымский мост пресекли поздно вечером Вооруженные силы России. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ИА REGNUM Крымский мост

Уточняется, что около 23:15 мск 1 сентября Киев предпринял попытку нанести террористический удар по Крымскому мосту с помощью полупогружного безэкипажного катера.

«Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря», — уточняется в сообщении Минобороны.

Как указано в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено начиная с 00:00 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Белгородской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.