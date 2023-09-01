Минобороны опубликовало кадры уничтожения огневой точки ВСУ
Москва, 1 сентября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения огневой точки украинской армии на южнодонецком направлении.
Отмечается, что на этом направлении экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 управляемой ракетой уничтожил долговременную огневую точку ВСУ в одноэтажном промышленном здании.
На кадрах виден момент точного попадания ракеты в промышленный объект.
Как передавало ИА Регнум, потери Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении за неделю составили до 1025 военных, было уничтожено 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии. На этом направлении наиболее ожесточенные бои велись южнее Старомайорского в ДНР, все наступательные планы противника были сорваны. Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки отражены.
Днём ранее Минобороны сообщало о потере украинской армией за сутки на этом же направлении до 120 военных. ВСУ лишились также четырех автомобилей, двух гаубиц «Мста-Б», а также орудия М119 производства США.