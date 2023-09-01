Москва, 1 сентября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Бронегруппа костромских десантников отразила атаку ВСУ под городом Артёмовском в ДНР. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что, совершив марш на штатной технике, десантники сблизились на минимальное расстояние с наступающим противником и открыли по нему огонь из 30-миллиметровых автоматических пушек.

Они выполнили поставленную задачу, уничтожив большое количество солдат ВСУ. После этого бронегруппа оперативно отошла в безопасный район.

По словам, российских десантников, украинские войска стали меньше использовать бронетехнику.

«Наступление проходит без техники, так как, видимо, техники осталось мало», — сказал начальник разведки гвардейского парашютно-десантного полка с позывным Витязь.

Он отметил, что у противника много убитых и раненых, которых он даже не в состоянии забрать, ввиду отсутствия техники.

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Как сообщало ИА Регнум, 31 августа Минобороны опубликовало видео, на котором расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 наносят огневые удары по украинским подразделениям, предпринимающим попытки закрепиться в лесопосадках западнее Артёмовска.

Украинские ВВС потеряли на артёмовском направлении 29 августа сразу шесть лётчиков из 18-й отдельной бригады армейской авиации.