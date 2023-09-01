Москва, 1 сентября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Благодаря появлению в российских вузах новой дисциплины «Основы Российской государственности», молодое поколение с юного возраста будет осознавать ценностные ориентиры России и искусственное навязывание стереотипов, которые пытаются увести страну от её самобытности. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов.

Ранее стало известно, что в российских вузах с 1 сентября началось преподавание «Основ российской государственности». В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что предмет будет вестись на первом курсе программ бакалавриата и специалитета на всех направлениях подготовки.

Политолог Хасанов назвал одной из главных задач курса — борьбу с искусственно навязанными стереотипами и ценностями, которые пытаются увести Россию от её самобытности и стереть уникальность народа страны.

«Я придерживаюсь позиции, что ни в одной ценностно-мировоззренческой модели не учитывается особенность нашей страны, уникальность народов, её населяющих, переплетение религиозных и культурных ценностей, распространенных на таком огромном пространстве. Попытки адаптировать какую-либо идеологему обычно заканчивались неудачей. Именно поэтому сейчас мы на верном пути, создаём фундамент системы ценностей и принципов российского государства, в котором не будет упущена из виду ни одна ключевая особенность России, делающая нашу страну уникальным государством с великой миссией», — поделился Хасанов.

Он подчеркнул, что благодаря новой дисциплине, молодые поколения будут осознавать ценностные ориентиры России, и, что важно, понимать и разделять их. Хасанов также отметил, что курс был разработан и введён в учебную программу в довольно сжатые сроки, о чём ещё в декабре прошлого года президент России Владимир Путин объявил на Госсовете по молодежной политике. Теперь же уже около шести тысяч преподавателей прошли соответствующую профессиональную подготовку в рамках проекта.

«Я бы даже сказал, в рекордные сроки, особенно, если учесть, как проходил процесс разработки, сколько привлекалось людей и какой массив информации приходилось аккумулировать», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что в подготовке дисциплины принимало участие более 3 тысяч преподавателей российских университетов.

Курс «Основ российской государственности» направлен на формирование у молодых людей не только системы знаний о России, но и чувства патриотизма и гражданственности, отметила ранее доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ Антонина Селезнёва. Пособие обращено к молодым людям, а потому его последняя глава посвящена им самим, добавила эксперт.

Ранее исполнительный директор Экспертный институт социальных исследований Анна Федулкина подчеркнула, что качество материалов курса высокое, несмотря на рекордные сроки по его подготовке. Этому способствовало экспертное сообщество ЭИСИ, которое включилось в работу.