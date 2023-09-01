Москва, 1 сентября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Приказ Роскомнадзора о критериях блокировки ЛГБТ-контента вступил в силу, заявил 1 сентября замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, выступая на отраслевой конференции «Книжный рынок России — 2023» в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Уже с завтрашнего дня начнём при неудалении по нашим требованиям, которые сегодня будем оправлять, блокировать интернет-ресурсы», — сказал он.

Субботин также призвал представителей отрасли более ответственно подойти к новым законодательным реалиям и всему, что распространяется через интернет.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, ранее принятый Госдумой РФ. Роскомнадзор получил возможность включать ресурсы с пропагандой ЛГБТ в реестр запрещенной информации для последующего её блокирования. Наказание за эти действия могут понести соцсети, СМИ и сервисы, связанные с кино.

В апреле были выявлены первые нарушения статьи Кодекса об административных правонарушениях, запрещающей демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Так, 18 апреля мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении компании Google, которая отказалась удалить запрещённый в России контент.

Московский мировой суд оштрафовал Google на 3 млн рублей. Поводом для разбирательства стал отказ Google удалить с видеохостинга YouТube два ролика. Первый — ролик блогера Карена Шаиняна, в котором рассказывается о воспитании детей в однополых семьях. Второй сняла компания «Грани․ру» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), в нём рассказывается о жизни представителей ЛГБТ-сообщества в Санкт-Петербурге.

В июле Останкинский суд Москвы назначил онлайн-кинотеатру «Иви» штраф в размере 1 млн рублей из-за отсутствия маркировки «18+» при показе фильма «Идеальные незнакомцы». Кроме того, Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «КиноПоиск» за показ фильмов с ЛГБТ-отношениями без маркировки «18+». До этого суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на сумму 4 млн рублей по статье о демонстрации фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+». Мещанский суд Москвы установил, что, несмотря на ограничение «16+», доступ к таким фильмам получили все подписчики сервиса.