Москва, 13 июля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Останкинский суд Москвы назначил 13 июля онлайн-кинотеатру «Иви» штраф в размере 1 млн рублей из-за отсутствия маркировки «18+» при показе фильма «Идеальные незнакомцы».

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

«Суд постановил признать виновным ООО «Иви. ру» в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.2.21 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол») и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей», — привело слова судьи Анны Болотниковой РИА Новости.

В ходе судебного заседания представитель «Иви» отметил, что Минкультуры выдало прокатное удостоверение на фильм 2017 году с маркировкой «16+», и уточнил, что онлайн-кинотеатр сразу после получения в апреле уведомления Роскомнадзора добавил ограничение для просмотра лицам в возрасте до 18 лет.

По указанной статье юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 4 млн рублей или ему может грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «КиноПоиск» за показ фильмов с ЛГБТ-отношениями без маркировки «18+». Кинотеатр также признали виновным в административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ.

До этого суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на сумму 4 млн рублей по статье о демонстрации фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+». Мещанский суд Москвы установил, что, несмотря на ограничение «16+», доступ к таким фильмам получили все подписчики сервиса.