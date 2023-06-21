Москва, 21 июня, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Premier оштрафован на 4 млн рублей по статье о демонстрации фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+». Об этом 21 июня сообщает ТАСС.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что Мещанский суд Москвы признал онлайн-кинотеатр Premier виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать желание сменить пол).

Установлено, что компания не указала маркировку «18+» на фильмах «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы». При этом, несмотря на то, что прокатчик поставил ограничение «16+», доступ к фильмам получили все подписчики.

В материалах дела указано, в перечисленных лентах содержатся сцены с демонстрацией и описанием гомосексуальных отношений.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатрам Premier и Start грозит закрытие на три месяца по делу о пропаганде ЛГБТ. Кроме того, в отношении онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» составили административный протокол за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений.