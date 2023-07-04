Москва, 4 июля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск» оштрафован на 1 млн рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений без маркировки «18+». Такое решение принял 4 июля Замоскворецкий суд Москвы.

РИА Новости/Максим Блинов

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — говорится в постановлении судьи.

Отмечается, что ООО «КиноПоиск» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ.

Наказание назначено за отсутствие маркировки «18+» на фильмах «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник», «Жадность», «Ещё три свадьбы», «Дылда» и «Отель номер 6».

В «Кинопоиске» заявили, что планируют обжаловать решение суда.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в отношении онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» составили административный протокол за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений.

Кроме того, онлайн-кинотеатр Premier оштрафован на 4 млн рублей по статье о демонстрации фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+». Компания не указала маркировку на фильмах «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы». Аналогичное решение принято в отношении онлайн-кинотеатра «Иви».