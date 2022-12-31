Москва, 31 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Правительству России предстоит утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Василий Иванов ИА REGNUM Беспилотник «Орлан-10Е»

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Как следует из перечня поручений главы государства, опубликованного 31 декабря на сайте Кремля, в документе должен быть предусмотрен серийный выпуск беспилотников, а также развитие инфраструктуры, необходимой для их эксплуатации.

Также в стратегии должны быть определены ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации ― прописаны объёмы сертификации и выпуска беспилотных авиационных систем российского производства, «основных комплектующих изделий к ним, уровень локализации производства таких систем и изделий».

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Кроме того, необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на «стимулирование спроса на беспилотные авиационные системы отечественного производства» и на «подготовку кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем».

Путин также указал на необходимость определить в стратегии «приоритетные направления развития беспилотной авиации, ежегодные параметры рынка беспилотных авиационных систем (по сферам их применения)».

На выполнение этих задач президент дал срок до 1 июня 2023 года, назначив ответственным премьер-министра Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России должны активно использовать беспилотные летательные аппараты. По его словам, они должны быть повсеместно.