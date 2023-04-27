Москва, 28 апреля, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Курсы управления беспилотными летательными аппаратами нужно включить в образовательные программы, в том числе для школьников, заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию беспилотных авиационных систем.

Kremlin.ru Владимир Путин

По словам главы государства, обладать навыками по управлению дронами необходимо также агрономам, энергетикам, строителям и транспортникам.

«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны», — добавил Путин.

Президент отметил, что ребята смогут заняться полезным и интересным делом. Кроме этого, так называемая ранняя профориентация будет в конечном итоге полезна и стране, заключил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, безопасность и секретность должны быть обеспечены в беспилотной авиации, но они не должны мешать развитию данной сферы, заявил ранее Владимир Путин.