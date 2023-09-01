Москва, 1 сентября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Задержанный администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину в дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РЕН ТВ

«Андрей Куршин признал вину, в настоящее время он сотрудничает со следствием», — приводит агентство слова источника.

Как сообщало ИА Регнум, Куршин был задержан 31 августа на Ленинградском вокзале в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти».

В своём канале Куршин писал посты в поддержку Украины, распространял фейковую информацию о российской армии, оскорблял освещающих спецоперацию блогеров. При этом он является сотрудником одного из научно-технических центров и имеет вторую форму допуска к государственной тайне.