Вашингтон, 1 сентября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Затягивая конфликт на Украине и совершая диверсии для нанесения вреда России, власти США одновременно уничтожают своего единственного союзника, Западную Европу, и ведут страну к утрате мирового лидерства и к новой «Великой депрессии», заявил 1 сентября американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон

«Западная Европа разрушается из-за украинского конфликта. Когда администрация (президента США Джозефа. — Прим. ред.) Байдена взорвала «Северный поток», экономика Германии оказалась раздавленной», — сказал Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле, опубликованном на его YouTube-канале.

Оставшись без союзников, США рискуют потерять лидирующую роль в мире и стремительно погрузиться в новую «Великую депрессию», добавил Карлсон.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в том же интервью журналист заявил, что в 2024 году, ради сохранения собственной власти, действующая администрация США намерена втянуть страну в полномасштабную войну с Россией. Истеблишмент погряз в преступлениях и опасается уголовного преследования со стороны новых властей в случае смены руководства страны, отметил Карлсон.

В конце августа 2023 года журналист посетил Венгрию и опубликовал видеозапись интервью с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном. Орбан отметил, что считает взрыв «Северного потока» терактом, который организовала «не Россия», и напомнил: власти Венгрии и Сербии после теракта предупредили, что если «Южный поток» попытаются подорвать так же, как подорвали «Северный», то Будапешт и Белград будут считать это поводом для объявления войны.

Террористы 26 сентября 2022 года уничтожили три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин заявил, что этот теракт совершили «на государственном уровне». Позднее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой уличил в причастности к теракту президента США Джозефа Байдена.