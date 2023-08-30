Вашингтон, 31 августа, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена в 2024 году втянет США в полномасштабную войну с Россией для того, чтобы удержаться у власти, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Они планируют воевать с Россией. Вот их желание. Грядет настоящая война США с Россией в следующем году… Я думаю, что это политическая мера — им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить», — сказал он.

По словам Карлсона, американский истеблишмент настолько погряз в преступлениях, что опасается в уголовном преследовании со стороны новых властей в случае смены руководства Соединенных Штатов. Журналист пояснил, что из-за этого нынешние власти готовы пойти на эскалацию.

Он допустил, что США могут спровоцировать с РФ войну с помощью Польши.

«Я полагаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», — отметил Карлсон.

Журналист также выразил мнение, что США вряд ли победят в этом конфликте. Он призвал американских граждан пытаться давить на Сенат Конгресса, чтобы добиться завершения украинского кризиса как можно скорее.

Карлсон добавил, что конфликт России и Украины могут закончить только США, поскольку украинской армии не существует без НАТО, и именно такой шаг поможет избежать глобальной войны.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что США и их союзники используют Украину в качестве разменной пешки для противостояния с Москвой. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс ведёт против РФ опосредованную войну.

14 июля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что США и их сателлиты стремятся нанести России «стратегическое поражение» для сохранения своего доминирующего влияния в мире. Она добавила, что Запад не заинтересован в завершении украинского конфликта.