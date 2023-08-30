Будапешт, 30 августа, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Венгрия и Сербия после подрыва «Северного потока» предупредили, что будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты для получения газа из России как повод для войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Орбан напомнил, что Венгрия сразу квалифицировала вывод из строя трубопровода как теракт, а отсутствие столь же жесткой реакции со стороны Берлина премьер Венгрии назвал «проявлением дефицита суверенитета».

«Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны», — заявил Орбан, добавив, что Венгрия и Сербия незамедлительно отреагируют на это.

Вместе с тем он не стал конкретизировать, кому было адресовано предупреждение, сказав только, что речь не идет о России.

Как сообщало ИА Регнум, газопроводы были подорваны 26 сентября 2022 года — террористы уничтожили три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв газопроводов террористическим актом. Глава государства также заявил, что теракт на «Северных потоках» совершили на государственном уровне. Он назвал «полной чушью» заявления, что это была способна сделать некая проукраинская группировка. Президент также отметил, что теоретически в диверсии могли быть заинтересованы США.

В свою очередь, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой уличил в причастности к теракту президента США Джо Байдена.