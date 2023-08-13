Вашингтон, 13 августа, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Из-за неспособности украинской армии продолжать боевые действия в полном объёме в скором времени Украина может потерять Одессу. Об этом 12 августа заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

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«Я думаю, что с каждым днём шансы на то, что Украина удержит контроль над Одессой, значительно снижаются», — сказал он.

Джонсон отметил, что российская армия начала наступление на харьковском направлении и продвигается ежедневно на несколько километров, что, по его словам, может позволить ВС России в скором времени освободить Купянск.

Эксперт добавил, что в это же время ВСУ несут огромные потери в живой силе и их резервы не дают им готовить и снаряжать новых военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава пресс-центра «Западной» группировки войск Сергей Зыбинский рассказал, что российские военные захватили два опорных пункта украинской армии на купянском направлении. Также тяжёлые огнемётные системы нанесли удар по опорному пункту подразделений ВСУ у Синьковки.

До этого официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России улучшили свои позиции на купянском направлении. Он добавил, что за сутки удалось успешно отразить восемь атак и контратак противника.